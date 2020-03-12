В России могут прекратить продажу напитков в маленьких бутылках

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Представители бизнеса рассматривают возможность отказаться от напитков в маленькой таре. Речь идет в первую очередь о бутылках объемом 0,25 и 0,33 литра, как сообщает газета "Известия".

Представители Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации производителей стеклянной тары заявили, что данная мера может быть ответом на предполагаемые изменения в экологическом законодательстве. Обновленные нормативы предполагают, что изготовители будут платить повышенный сбор на стопроцентную утилизацию тары.

По словам исполнительного директора Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, новая концепция о расширенной ответственности производителей может быть принята в 2021 году. При этом экологические сборы существуют уже с 2018 года.

По действующему законодательству норматив утилизации для стеклянной тары составляет 25 процентов, для пластиковых бутылок – 20 процентов. По стеклянным бутылкам объемом 0,25 литра сумма сбора составляет 2564 рубля за 1 тонну, ПЭТ-упаковке – 3844 рубля, алюминиевой – 2423 рубля.

Если новые нормы будут приняты, то компаниям придется дополнительно выделять на экосбор суммарно до 13,5 миллиарда рублей в год. Увеличится и стоимость напитков – рост ожидается на уровне 1,5–3,5 процента в пересчете на литр.

Представители бизнеса также обратили внимание на то, что существует реальная нехватка перерабатывающих мощностей для утилизации всех отходов. Компании предлагают ограничиться умеренным повышением норматива – с 15 до 40 процентов. В свою очередь, Минприроды приводит иные расчеты.

"Если увеличение экосбора на 36 копеек ведет к удорожанию товара на 3,5 процента, значит, сейчас товар стоит чуть больше 10 рублей. Но таких цен на напитки в стеклянной таре 250 миллилитров и 330 миллилитров нет", – подчеркнули в ведомстве.

Минприроды уже предлагало обязать бизнес полностью утилизировать упаковку. Кроме того, в перечень могут включить шины, батарейки и электронику. По действующему законодательству производители должны либо сами перерабатывать 15 процентов отходов, либо платить экосбор.

