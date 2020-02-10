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Москва 24

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Общество

14:09

Москва онлайн: как сортировать мусор в офисе и отдавать еду нуждающимся

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

12 февраля на дизайн-заводе "Флакон" соберутся ключевые эксперты, переработчики и авторы проектов в сфере обращения с отходами. Они расскажут о необходимости переработки вторсырья и извлечении выгоды из этого процесса.

Не пропустите прямую трансляцию конференций:

11:15 – "Роль пунктов приема вторичного сырья от юридических лиц и населения в условиях становления новой системы обращения с отходами".

Речь пойдет о создании пунктов приема вторсырья в общественных и деловых пространствах. Владельцы офисных зданий узнают, как оборудовать места сбора отходов и наладить взаимоотношения с переработчикмаи на выгодных условиях.

12:45 – "Предотвращение образования пищевых отходов. Социально-экологические и экономические аспекты фудшеринга в современных российских реалиях".

В ходе беседы эксперты расскажут, как реализовать невостребованные продукты и еду в магазинах и ресторанах.

Смотрите трансляцию 12 февраля в 11:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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