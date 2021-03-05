Одноразовый пластик намерены запретить в ЕАЭС

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Об этом сообщает газета "Известия".
На данный момент Белоруссия заявила о поддержке данных мер, Россия готова перейти к обсуждению. Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров.
"Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС является объединение усилий для реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере "зеленых" технологий и защиты окружающей среды", – отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
В проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции предполагается добавить конкретные меры по запрету на ввоз и производство одноразового пластика.
В российском Минприроды в качестве одного из способов решения проблемы рассматривают систему вторичной переработки пластика на основе концепции расширенной ответственности производителей (РОП).
В Минпромторге РФ поддержали идею отказа от одноразового пластика в таких товарах, как тара, посуда и упаковки. При этом в ведомстве призвали учесть, какие экологические и экономические последствия возможны при использовании альтернатив.
В начале марта ученые из Университета Нью-Мексико в США рассказали об угрозе климату из-за биткойна. По данным специалистов, возросшее потребление энергии может помешать переходу планеты к нулевому уровню выбросов.
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