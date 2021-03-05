Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

11:14

Одноразовый пластик намерены запретить в ЕАЭС

экология

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Об этом сообщает газета "Известия".

На данный момент Белоруссия заявила о поддержке данных мер, Россия готова перейти к обсуждению. Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров.

"Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС является объединение усилий для реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере "зеленых" технологий и защиты окружающей среды", – отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции предполагается добавить конкретные меры по запрету на ввоз и производство одноразового пластика.

В российском Минприроды в качестве одного из способов решения проблемы рассматривают систему вторичной переработки пластика на основе концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

В Минпромторге РФ поддержали идею отказа от одноразового пластика в таких товарах, как тара, посуда и упаковки. При этом в ведомстве призвали учесть, какие экологические и экономические последствия возможны при использовании альтернатив.

В начале марта ученые из Университета Нью-Мексико в США рассказали об угрозе климату из-за биткойна. По данным специалистов, возросшее потребление энергии может помешать переходу планеты к нулевому уровню выбросов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать