Одноразовый пластик намерены запретить в ЕАЭС

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Об этом сообщает газета "Известия".

На данный момент Белоруссия заявила о поддержке данных мер, Россия готова перейти к обсуждению. Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года подразумевает поэтапный отказ от ввоза и производства опасных полимеров.

"Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС является объединение усилий для реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере "зеленых" технологий и защиты окружающей среды", – отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции предполагается добавить конкретные меры по запрету на ввоз и производство одноразового пластика.

В российском Минприроды в качестве одного из способов решения проблемы рассматривают систему вторичной переработки пластика на основе концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

В Минпромторге РФ поддержали идею отказа от одноразового пластика в таких товарах, как тара, посуда и упаковки. При этом в ведомстве призвали учесть, какие экологические и экономические последствия возможны при использовании альтернатив.

В начале марта ученые из Университета Нью-Мексико в США рассказали об угрозе климату из-за биткойна. По данным специалистов, возросшее потребление энергии может помешать переходу планеты к нулевому уровню выбросов.

