Бизнесу могут ограничить дивиденды при отказе ликвидировать ущерб природе – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти могут создать механизм ограничения на выплату дивидендов для компаний при отказе ликвидировать ущерб окружающей среде, передает РБК со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.
"Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда", – заявила Абрамченко.
Она напомнила про случай на "Усольехимпроме", где в 2018 году был введен режим чрезвычайной ситуации после загрязнения территории химическими опасными веществами, а на ликвидацию последствий были выделены средства из федерального бюджета, потому что не удалось найти ответственных лиц.
Абрамченко подчеркнула, что одним из способов воздействия на собственников может быть "механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды".
Ранее Владимир Путин заявил, что виновники техногенных чрезвычайных происшествий должны нести ответственность, соответствующую размеру вреда.
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