Подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемии появилось в СК

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В Следственном комитете Российской Федерации появился отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

"Результаты исследований, проводимых в последние годы, констатируют значительную обеспокоенность людей проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха", – заявляют в ведомстве.

По данным СК, в ряде случаев произошедшее носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором.

Согласно действующему Уголовному кодексу, есть отдельная глава об экологических преступлениях и статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В результате следственные действия связаны с проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.

В итоге председатель СК России принял решение о создании в структуре специального отдела.

"На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений, и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования", – уточняется в сообщении.

Благодаря этому, как ожидается, следователи улучшат качество расследования сложных преступлений, когда нанесен вред окружающей среде или здоровью людей.

Ранее говорилось, что уголовное дело возбуждено после разлива 4,7 тонны дизельного топлива в Якутии. Разлив произошел в результате несвоевременного выявления должностными лицами АО "Сахаэнерго" деформаций в резервуаре его хранения.