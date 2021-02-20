Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

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Кабмин внес на рассмотрение депутатов законопроект об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на урегулирование отношений при осуществлении предприятиями хозяйственной и другой деятельности, которая приводит к выбросам парниковых газов.

"Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", – говорится в тексте законопроекта.

В ноябре прошлого года Владимир Путин дал поручение правительству РФ сократить количество выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Он также поручил продумать стратегию развития страны с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года. Отмечается, что обеспечить сокращение выбросов необходимо, учитывая максимальную возможную поглощающую способность лесов и других экосистем в условиях устойчивого развития государства.