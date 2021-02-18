Международные эксперты высоко оценили экологическую политику столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP), которая формирует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов, а также оценивает их влияние на глобальные климатические изменения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточняется, что в прошлом году лидерами в сфере экологии и мерах, принимаемых по снижению негативного влияния на климат, стали 88 городов мира.
Отмечается, что эксперты CDP высоко оценили экологическую политику Москвы, благодаря которой она достигла высоких результатов в борьбе с климатическими изменениями. Специалисты также учли, что город регулярно предоставляет информацию о выбросах парниковых газов в соответствии с международными стандартами на платформе CDP.
В экологическую политику Москвы входит модернизация топливно-энергетического сектора, реконструкция промышленных предприятий, работа по озеленению и снижение загрязнения воздуха от транспорта.
К 2020 году снижение выброса парниковых газов составило около 25% по сравнению с 1990 годом.
Ранее председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Соловьев ознакомился с достижениями программы развития Московского НПЗ. Парламентарий побывал на производственной площадке предприятия, оценив природоохранные проекты. Специалисты МНПЗ показали первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха, внедрение которой продолжается с 2015 года в сотрудничестве с городской службой экологического мониторинга. Датчики, находящиеся на технологических установках, в онлайн-режиме передают контролируемые параметры в надзорные органы.
Летом прошлого года стало известно, что современные станции контроля воздуха начали устанавливать в Москве.
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