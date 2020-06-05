Депутаты Мосгордумы планируют провести слушания по переработке мусора и защите экологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Мосгордуме после снятия режима самоизоляции планируют провести слушания на тему переработки мусора и защиты экологии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя столичного парламента Степана Орлова.

"Мы планируем, как только у городской думы будет возможность, после окончания всех режимов повышенной готовности провести слушания, связанные с обсуждением проблем раздельного накопления отходов и переработки мусора", – сказал Орлов.

Он добавил, что Госдума поддерживает действия правительства Москвы по переработке мусора и раздельному накоплению отходов. Орлов подчеркнул, что многие организации переходят к раздельному сбору отходов и к его делению на уже большое количество фракций.

"У нас есть хорошие традиции: сбор макулатуры, сбор металлолома. И сейчас к действиям правительства Москвы, к действиям наших коммунальных организаций подключаются различные экологические организации, которые устраивают дополнительный сбор мусора, его переработку, изготовление новых полезных вещей из переработанного мусора", – добавил депутат.

Он подчеркнул, что считает необходимым двигаться дальше по этому же направлению, потому что подавляющий объем всего мусора может быть переработан и использован заново. Орлов уточнил, что тема экологии не исчезает даже в такое непростое время, как сейчас.

"Если мы посмотрим даже на проблему пандемии, которая, наверное, сейчас самая главная и волнует всех – и москвичей, и всех жителей Земли, – хотя ученые и спорят о ее появлении, но и весьма вероятно, что это тоже связано с тем, что человек иногда очень непродуманно вторгается в дикую природу, в окружающую среду", – высказал свое мнение Орлов.

Для мегаполисов, по мнению депутата, по-прежнему актуальны вопросы переработки мусора. Как отметил Орлов, жители уже включились в программу по раздельному сбору твердых бытовых отходов и привыкают к бакам, помеченными разными цветами для определенных отходов.

"Синий контейнер – это отходы, которые могут быть переработаны: металл, пластик, бумага. В другой контейнер складываются уже такие, пока неперерабатываемые отходы: пищевые отходы, загрязненные емкости и так далее", – пояснил Орлов.

Благодаря введению двухконтейнерной системы сбора отходов за первые три месяца года городу удалось увеличить количество вторсырья, которое отправляется на переработку, на 71%. За все время на переработку отправилось более 216 тысяч тонн вторсырья.

Программа по раздельному сбору мусора действует в Москве с 1 января 2020 года. В рейтинге организации "Гринпис" столица России заняла первое место среди городов-миллионников по доступности раздельного сбора мусора.

