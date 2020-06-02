В Госдуме поддержали идею строить новые дома без мусоропроводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил Москве 24 о своей поддержке идеи отказа от мусоропроводов при строительстве многоквартирного жилого дома. По его мнению, время инженерных коммуникаций прошло.

Пахомов рассказал, что уже сейчас многие застройщики отказываются от мусоропроводов при строительстве. Он объяснил, что подобная практика продиктована желанием покупателя.

"Потому что сегодня мусоропровод – это некое беспокойство. На звук много жалуются те, кто в непосредственной близости от него живет", – пояснил депутат.

Он отметил, что все больше и больше жителей дает поручение своим управляющим компаниям заварить мусоропровод в их многоквартирных домах.





Сергей Пахомов первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Я считаю, что время наличия мусоропроводов прошло. От них надо уходить. Речь надо вести шире. Не только о новых строящихся зданиях, а вообще, если мы такой курс выбираем, надо стимулировать постепенный отказ от них там, где они уже есть.

Пахомов подчеркнул, что это позволит наладить раздельный сбор мусора. "Это ближе к раздельному сбору мусора, чем мусоропровод. Если такое решение потребует нашего мнения, я уверен, что мы его поддержим", – резюмировал политик.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ оценит возможность вывести мусоропровод из числа обязательных инженерных коммуникаций при строительстве многоквартирного жилого дома.

"Подготовка предложений по внесению изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах", – указано в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора коммунальных отходов.

Документ опубликовала пресс-служба ведомства. Доклад по данному вопросу должен быть представлен к 1 августа.

