Москвичей призвали не забывать о раздельном сборе мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства призвал горожан не забывать о раздельном сборе мусора, сообщает РИА Новости.
В частности, в ведомстве попросили москвичей не забывать о синем контейнере. Кроме того, горожан призвали отдельно собирать отходы, которые непосредственно контактировали со слизистыми оболочками человека.
В ведомстве также порекомендовали отложить ликвидацию опасных отходов, например градусников и батареек. В департаменте предложили сложить их в отдельные коробки и оставить у себя. Когда пандемия коронавируса закончится, отмечают в ведомстве, накопленное можно будет принести в специальные пункты приема.
Кроме того, москвичей призвали не класть в компостер салфетки и тщательно мыть тару, предназначенную для переработки. Это необходимо в связи с тем, что на них могут находиться опасные бактерии.
Программа по раздельному сбору мусора действует в Москве с 1 января 2020 года. В рейтинге организации "Гринпис" столица России заняла первое место среди городов-миллионников по доступности раздельного сбора мусора.
14 марта в экоцентре "Воробьевы горы" прошла акция "Поможем природе вместе", посвященная раздельному сбору мусора. Ранее министерство природы предлагало отменить сборы с населения за разделение отходов.
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