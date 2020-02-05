Москва онлайн: как приучить себя сортировать отходы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
9 февраля съемочная группа Москвы онлайн посетит очередную акцию экологического движения "Раздельный сбор". Волонтеры расскажут, как каждый из нас может помочь своей планете стать чище, а также объяснят:
- какие виды вторичного сырья можно сортировать;
- куда и в каком виде следует сдавать вторсырье;
- как не захламлять квартиру мусором;
- как избавиться от одноразовых вещей.
Смотрите трансляцию 9 февраля в 12:30 на этой странице или портале Москва онлайн
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