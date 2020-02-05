Москва онлайн: как приучить себя сортировать отходы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

9 февраля съемочная группа Москвы онлайн посетит очередную акцию экологического движения "Раздельный сбор". Волонтеры расскажут, как каждый из нас может помочь своей планете стать чище, а также объяснят:



какие виды вторичного сырья можно сортировать;

куда и в каком виде следует сдавать вторсырье;

как не захламлять квартиру мусором;

как избавиться от одноразовых вещей.