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Москва 24

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Общество

15:13

Кабмин РФ рассмотрит идею сделать мусоропроводы необязательными

экология город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минстрой РФ оценит возможность вывести мусоропровод из числа обязательных инженерных коммуникаций при строительстве многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подготовка предложений по внесению изменений в строительные нормы и правила в части исключения требований, предусматривающих использование мусоропроводного оборудования в строящихся многоквартирных домах", – указано в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора коммунальных отходов.

Документ опубликовала пресс-служба ведомства. Доклад по данному вопросу должен быть представлен к 1 августа.

До 1 октября дорожная карта предусматривает обсуждение вопроса об установке измельчителей продуктов. Данная мера рассматривается как способ снизить количество пищевых отходов в домах.

С четвертого квартала 2020 года по третий квартал 2021 года стартует эксперимент по сбору потребительской упаковки в торговых центрах. Исходя из его результатов, будут формироваться те или иные предложения.

Кроме того, в дорожной карте устанавливается особый расчет платы за отходы при условии введения раздельного сбора. Результаты расчетов представят в первом квартале 2021 года.

Наконец, еще одно предложение касается налогового стимулирования компаний и граждан. Физические лица могут быть освобождены от НДФЛ, а юридические – от НДС, но при условии работы на вторичных ресурсах.

Ранее столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства призвал горожан не забывать о раздельном сборе мусора. Жителей Москвы попросили пользоваться синим контейнером, а также отдельно выбрасывать все, что касалось слизистой оболочки человека.

Как сортировать отходы на даче

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