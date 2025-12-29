Суд арестовал женщину, которая заживо сожгла трех человек в Люберцах

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Суд арестовал арендатора комнаты в Люберцах, которая заживо сожгла трех человек, сообщили в пресс-службе подмосковного СК.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана ей по ходатайству следствия. Под арестом обвиняемая будет находится до 28 февраля 2026 года.

ЧП в Люберцах произошло 27 декабря. По данным следствия, женщина, снимавшая комнату в квартире у знакомых, решила убить всех присутствующих в помещении из-за внезапной ссоры. Для этого она воспользовалась легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, с помощью чего подожгла постельные принадлежности. После злоумышленница вышла из квартиры и закрыла дверь на ключ. Погибли трое человек.

В результате 39-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы. Также обвиняемую и свидетелей допросили.

