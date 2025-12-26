Форма поиска по сайту

26 декабря, 15:37

Происшествия

Трое омичей похитили мужчину и вывезли на кладбище, где он умер от холода

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Омской области"

Трое жителей Омска похитили, избили и вывезли мужчину на кладбище, где он умер от холода, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

В полицию в поисках 39-летнего мужчины обратилась его сестра. Оказалось, что инцидент произошел 20 ноября. По версии следствия, злоумышленники силой посадили потерпевшего в автомобиль у городской гостиницы, отвезли в гараж, где стали его избивать, требуя 300 тысяч рублей.

Впоследствии они насильно привели мужчину в состояние алкогольного опьянения, после чего вывезли его на территорию кладбища. Понимая, что потерпевший находится без сознания и без верхней одежды, злоумышленники оставили его умирать.

"Смерть потерпевшего наступила от острого переохлаждения организма. На следующий день подозреваемые вывезли тело в лесополосу в пригороде Омска и закопали", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что один из похитителей полностью признал свою вину и показал место захоронения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и убийстве человека. Подозреваемым было предъявлено обвинение, они арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница бразильского штата Рорайма убила своего 18-летнего возлюбленного. Пара поругалась в машине. Конфликт быстро перерос в потасовку, в ходе которой женщина нанесла ножевое ранение молодому человеку.

СК сообщил о 3 погибших при взрыве машины в Москве

происшествиярегионы

