NBC: совершивший двойное убийство в США мужчина получил послание от таракана

Фото: 123RF.com/yoocoo (https://ru.123rf.com/profile_yoocoo)

Житель Нью-Мексико Алексис Эрнандес совершил двойное убийство из-за "зашифрованного послания" от таракана. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал NBC, которому поступила информация от местных властей.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили у входа в здание Эрнандеса с огнестрельным оружием и саблей морской пехоты. В помещениях сотрудники полиции нашли тела двух мужчин с резаными ранами. При этом, как уточняет телеканал, один из погибших являлся собственником дома.

Во время допроса 25-летний злоумышленник рассказал, что слышал голоса, которые доносились из вентиляции. По словам обвиняемого, именно таракан призвал его убить владельца помещения, так как последний якобы не любил этих насекомых.

Ранее полицейские в Молдавии спасли 62-летнего мужчину, который 4 дня находился под землей. По данным СМИ, правоохранители нашли потерпевшего у села Устье, когда расследовали дело об убийстве пожилой женщины. Они услышали крики и обнаружили раненого мужчину.

На шее у потерпевшего была кровоточащая рана. Мужчина рассказал, что выпивал вместе с 18-летним знакомым. Внезапно они начали спорить, из-за чего последний якобы схватил нож и напал на пострадавшего. После этого злоумышленник закопал его заживо.

