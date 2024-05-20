Полиция Молдавии спасла закопанного заживо мужчину спустя 4 дня

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Полицейские в Молдавии спасли 62-летнего мужчину, которого за четыре дня до этого закопали под землей. Об этом пишет Daily Mail.

По информации журналистов, сотрудники правоохранительных органов нашли пострадавшего случайно у села Устье, когда расследовали другое дело об убийстве пожилой женщины.

В ходе осмотра дома убитой полицейские услышали чьи-то крики, дойдя до источника звука, они, по данным СМИ, нашли раненого мужчину, который оказался в ловушке под землей. На шее у него была кровоточащая рана.

Он рассказал, что в субботу, 11 мая, он выпивал вместе с 18-летним подозреваемым. В какой-то момент они начали спорить, молодой человек якобы схватил нож и напал на пострадавшего. После этого, рассказал потерпевший, подозреваемый закопал его заживо.

Спустя пару дней, считает следствие, молодой человек убил пожилую родственницу. Правоохранители нашли его пьяным в собственном доме.

Ранее стало известно, что российские разработчики создали кулон, который отправляет сигнал другим пользователям в радиусе трех километров, в экстренные службы и родственникам из списка контактов. По словам экспертов, его можно использовать для отпугивания преступников, так как в нем предусмотрена функция ответа мужским голосом.

