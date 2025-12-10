Мать пропавшей в Турции москвички подтвердила возвращение дочери в Россию

Фото: телеграм-канал SHOT

Москвичка Дарья Лучкина с 10-летним сыном, пропавшие в Турции, вернулись в Россию. Информацию телеканалу "360" подтвердила мать девушки Ольга.

"Все хорошо", – сказала она, отвечая на вопрос о состоянии дочери и внука.

Сама Лучкина еще не рассказала детали своего исчезновения.

О пропаже Лучкиной и ее сына стало известно в конце ноября. По словам родственников, россиянка 17 октября сообщила о планах поехать на корпоратив. На вопрос, зачем брать с собой ребенка, она ответила, что другие сотрудники тоже будут с детьми.

Позже выяснилось, что никакого корпоратива не было, а сама москвичка вместе с сыном вылетела в Стамбул, после чего связь с ними прервалась. В их квартире остались личные вещи. Искавшие россиян волонтеры уточнили, что в Турции женщину с ребенком встретил неизвестный мужчина на автомобиле.

По словам Ольги, перед отъездом из России ее дочь вела себя скрытно. У нее не было постоянного партнера, а с отцом ребенка она давно рассталась.

Спустя время Лучкину с сыном задержали на турецко-сирийской границе. Их доставили в депортационный отдел в Адане.