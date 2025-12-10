SHOT: россияне пожаловались на тигровых комаров на Гоа

Фото: 123RF.com/zosimus

Россиянам, отдыхающим на индийском Гоа, требуется медицинская помощь после укусов тигровых комаров. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным СМИ, россияне начали массово жаловаться на нападение местных насекомых. После их укусов на коже образуются большие волдыри с жидкостью внутри. Диаметр таких шишек сравним с десятирублевой монетой.

После обращения к местным врачам выяснилось, что это реакция организма на укусы тигровых комаров. Данные насекомые переносят такие заболевания, как денге, чикунгунья, зика и лихорадка Западного Нила. Россиянам, пострадавшим от тигровых комаров, теперь придется сдать ряд анализов.

Отмечается, что индийские врачи сразу протыкают волдыри, обрабатывают место укуса йодом и делают уколы. Кроме того, медики прописывают необходимые лекарства.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с нашествием песчаных блох во время отдыха в Китае. По словам пострадавших, после посещения пляжей, в частности бухты Дадунхай, у них появлялись многочисленные укусы, которые сильно зудели. Мелкие ранки, нанесенные этими насекомыми, могут привести к развитию тунгиоза и саркопсиллеза.