SHOT: россияне столкнулись с нашествием песчаных блох на пляжах Китая

Фото: телеграм-канал SHOT
На пляжах Китая зафиксирован резкий рост активности песчаных блох, которые массово атакуют отдыхающих, в том числе российских туристов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.
В особенности речь идет о бухте Дадунхай, расположенной на острове Хайнань. По словам российских путешественников, после посещения пляжей у многих из них на ногах появляются многочисленные укусы, которые вызывают сильный зуд, не проходящий даже ночью.
Отмечается, что насекомые кусают людей выборочно. Укусы могут привести к развитию тунгиоза и саркопсиллеза. Эксперты призывают туристов немедленно обрабатывать пораженные участки кожи, а при ухудшении состояния обращаться к медикам.
Вместе с тем в Китае также фиксируется всплеск случаев лихорадки чикунгунья, переносимой комарами. Ранее в Российском союзе туриндустрии прокомментировали эту ситуацию. По данным РСТ, туроператоры и страховые компании пока не получали обращений от россиян.
Уточнялось, что больше всего от вируса пострадали жители провинции Гуандун. В КНР вводятся жесткие ограничения. В РСТ заметили, что эти меры не сопоставимы с теми, что применялись во время пандемии COVID-19. Однако в организации настоятельно рекомендовали туристам использовать репелленты, носить противомоскитные сетки и защитную одежду.
