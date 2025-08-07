Прокуратура проверит сообщения об инфекции на теплоходе "Лев Толстой"

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

В прокуратуре проводят проверку в связи с информацией о возможной инфекции на теплоходе "Лев Толстой". Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Романа Ламинского.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что пассажиры прибывшего в Москву 6 августа теплохода заразились ротавирусом.

"По предварительным данным, у нескольких пассажиров круизного теплохода "Лев Толстой", следовавшего по маршруту Москва – Казань – Москва, выявлены случаи ухудшения самочувствия", – сказал Ламинский.

Как отметили в прокуратуре, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Надзорные мероприятия организованы во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Ранее столичная прокуратура организовала проверку из-за информации об отравлении пассажиров теплохода "Николай Карамзин". СМИ писали, что отравились свыше 30 человек. Пострадавшие обратились к врачам с жалобами на рвоту и диарею.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил множество нарушений. В результате суд приостановил работу круизного лайнера на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.