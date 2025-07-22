Роспотребнадзор проверит информацию о вспышке инфекции на теплоходе "Леонид Красин"

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Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку из-за сообщений об отравлении пассажиров теплохода "Леонид Красин", который в настоящее время находится в Ярославской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Ранее СМИ писали о вспышке инфекции на теплоходе "Леонид Красин" рейса Астрахань – Москва. Во время круиза недомогание почувствовали 30 человек, которые пожаловались на сильную боль в животе, диарею и рвоту. В свою очередь, пострадавшие рассказали, что симптомы сохранялись до окончания круиза. Известно, что "Леонид Красин" прибыл в Москву 19 июля, а затем отправился в новый рейс.

"Предварительно, речь идет о норовирусной инфекции у пассажиров", – указано в публикации.

В рамках санитарно-эпидемиологического расследования специалисты отобрали на теплоходе пробы пищи. Проводится комплекс лабораторных исследований, ситуация держится на контроле, заверили в Роспотребнадзоре.

До этого прокуратура организовала проверку из-за информации от отравлении пассажиров теплохода "Николай Карамзин". Роспотребнадзор выявил у 37 граждан норовирус и направил данные в полицию. В результате суд приостановил работу круизного лайнера на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.