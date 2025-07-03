ТАСС: свыше 30 человек отравились на туристическом теплоходе в Москве

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Свыше 30 человек отравились на туристическом теплоходе "Николай Карамзин", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что пострадавшие обратились к врачам с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Специалисты взяли пробы в пищеблоке судна, проводятся лабораторные исследования образцов еды.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры подчеркнули, что ведомство начало проверку в связи с информацией в СМИ об отравлении пассажиров теплохода.

Ранее аналогичный случай произошел на теплоходе "Михаил Булгаков". У 79 пассажиров судна, включая 6 детей, были выявлены симптомы ротавирусной инфекции.

В связи с этим прокуратура завела уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и об оказании небезопасных услуг.