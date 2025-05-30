Второе уголовное дело завели после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

В Москве по факту отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" возбудили еще одно уголовное дело – об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Предварительно установлено, что с 19 мая по 29 мая теплоход совершал круиз Москва – Санкт-Петербург – Москва. В этот период у 79 пассажиров, включая 6 детей, были выявлены симптомы ротавирусной инфекции.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. В ходе проверки также были получены образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды.

О массовом отравлении стало известно 28 мая, в связи с чем прокуратура начала проверку. Также было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ведомство контролирует вопросы соблюдения прав пассажиров теплохода.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в ходе проверки судна был выявлен норовирус. На самом корабле зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических норм – к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции и без медкнижек.

Уточнялось, что заболевшие были изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.