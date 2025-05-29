Роспотребнадзор обнаружил норовирус на круизном лайнере "Михаил Булгаков"

Фото: телеграм-канал "Мостурфлот | Речные круизы"

Свыше 100 пассажиров круизного лайнера "Михаил Булгаков" обратились за медицинской помощью. Специалисты Роспотребнадзора выявили на судне норовирус, сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в период с 19 по 28 мая около сотни пассажиров лайнера "Михаил Булгаков", курсирующего по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, обратились за медицинской помощью. В ходе проверки судна сотрудниками ведомства был выявлен норовирус.

Все заболевшие изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет. Ведется работа по выявлению контактных лиц.

Также в ходе мероприятий специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции и не имеющие медкнижек. При лабораторном обследовании членов экипажа были выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена.

По итогам проверки Роспотребнадзор выдал предписания в адрес туристической компании "Московский туристический флот" о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Ранее проверку по данному факту начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщала пресс-служба ведомства после того, как в СМИ появилась информация, что во время круиза некоторых пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" сняли с рейса в Угличе из-за плохого самочувствия.

Компания "Мостурфлот" принесла извинения.