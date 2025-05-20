СК возбудил уголовное дело после отравления шаурмой 17 человек в Подмосковье

В Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 17 человек, включая 7 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Все они, по предварительной информации, употребляли шаурму в торговой палатке "Вкус Востока" в Егорьевске.

После инцидента торговый павильон был опечатан и закрыт. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование, изымая образцы проданного товара для экспертизы. На данный момент в инфекционном отделении находятся 6 пострадавших, из которых 4 – дети. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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