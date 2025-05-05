Населенные пункты Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

В Приморье шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за сильных ливней. Спасатели эвакуируют людей из района стихийного бедствия. Сотрудники пожарной службы спасли трех человек, которые забрались на крышу затопленного автомобиля.

В Забайкалье бушуют лесные пожары. Накануне специалисты боролись с двумя крупными возгораниями, которые произошли на площади в 36 тысяч и 13 тысяч гектаров. Один из очагов приходилось тушить в особо тяжелых условиях при сильном ветре и сухой погоде.

Полиция Ивановской области проводит проверку после нападения на Надежду Кадышеву во время концерта. Инцидент произошел 30 апреля. Как сообщают СМИ, неизвестная женщина напала на артистку, когда опустился занавес. Она подошла с букетом, но потом схватила певицу за шею и стала кричать.