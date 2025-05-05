Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 07:45

Происшествия

Населенные пункты Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

Населенные пункты Приморья отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

Пакистан призвал ООН вмешаться в конфликт государства с Индией

Два автомобиля на большой скорости столкнулись в подмосковном Путилкове

СК назначит экспертизы для выяснения причин пожара на юго-западе Москвы

Собянин: отражена попытка атаки четырех беспилотников на подлете к Москве

Очевидцы рассказали о ЧП в доме на юго-западе Москвы

Пожар в доме на юго-западе Москвы полностью потушен

Новости мира: изучение ИИ добавлено в обязательную учебную программу в школах ОАЭ

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Количество погибших в ЧП на юго-западе Москвы увеличилось до 3 человек

В Приморье шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за сильных ливней. Спасатели эвакуируют людей из района стихийного бедствия. Сотрудники пожарной службы спасли трех человек, которые забрались на крышу затопленного автомобиля.

В Забайкалье бушуют лесные пожары. Накануне специалисты боролись с двумя крупными возгораниями, которые произошли на площади в 36 тысяч и 13 тысяч гектаров. Один из очагов приходилось тушить в особо тяжелых условиях при сильном ветре и сухой погоде.

Полиция Ивановской области проводит проверку после нападения на Надежду Кадышеву во время концерта. Инцидент произошел 30 апреля. Как сообщают СМИ, неизвестная женщина напала на артистку, когда опустился занавес. Она подошла с букетом, но потом схватила певицу за шею и стала кричать.

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