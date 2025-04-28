Таиланд намерен сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Такое решение приняли после того, как обнаружили, что некоторые туристы задерживаются в стране и работают нелегально.

В настоящее время безвизовый режим действует для граждан 93 государств, в том числе России. При этом ранее тайские власти заявляли, что могут сохранить его для россиян два месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.