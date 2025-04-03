Между Москвой и Петербургом будет курсировать поезд с вагоном-гостиницей

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Между Москвой и Санкт-Петербургом начнет курсировать поезд с вагоном-гостиницей. Об этом сообщается в телеграм-канале "РИА Новости".

Как рассказали агентству в компании "Гранд Сервис Экспресс", стоимость билета будет составлять примерно от 300 тысяч рублей. Первые рейсы запланированы уже в апреле.

Также сообщается, что в вагоне-гостинице будет двуспальная кровать, индивидуальная душевая и купе с диванами, общая зона со столом, диваном и стульями.

Ранее подобные вагоны использовались только при заказных перевозках. Сейчас компания решила попробовать их и в регулярном рейсе.

Помимо этого, 29 мая из Москвы запустят туристический поезд "Байкальская сказка". Поезд отправится по маршруту Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Байкал. Путешествие будет идти 7 дней. За это время пассажиры увидят ледяную Кунгурскую пещеру, границу Европы и Азии, а также смотровую площадку национального парка "Столбы" в Красноярске и многое другое.