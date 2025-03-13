Туристический поезд "Байкальская сказка" запустят из Москвы 29 мая

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Туристический поезд "Байкальская сказка" отправится 29 мая по маршруту Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Байкал. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

Путешествие будет идти 7 дней. Пассажиры смогут побывать в нескольких регионах страны и увидеть ледяную Кунгурскую пещеру, границу Европы и Азии, а также смотровую площадку национального парка "Столбы" в Красноярске и многое другое.

В состав поезда включили вагоны люкс, купейные и СВ, вагон-ресторан, вагон-бар, вагон-душевую и вагон-спа с инфракрасной сауной.

Кроме того, из Москвы 21 мая отправится туристический поезд "Русский Север" по маршруту Москва – Архангельск – Беломорск – Мурманск (Териберка) – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. В рамках путешествия туристы смогут посетить музеи, посвященные деревянному зодчеству, на острове Кижи и в "Малых Корелах" недалеко от Архангельска.

Также рейсы нового кругового туристического поезда "Вдоль Оки" по маршруту Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва состоятся 16 и 23 мая. Во время поездки туристы смогут посетить Нижегородский кремль, а также увидеть место слияния Оки и Волги. Кроме того, им предложат изготовить калач и расскажут о святых Петре и Февронии, а также о былинном герое Илье Муромце.

