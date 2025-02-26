РЖД возобновят рейсы туристического поезда "Жигулевские выходные"

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Туристический поезд "Жигулевские выходные" возобновит курсирование с 23 мая, передает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Состав проходит по маршруту Москва – Сызрань – Тольятти – Самара – Москва с пятью экскурсионными программами.

Приобретя билеты в это путешествие, пассажиры смогут совершить речную прогулку по Волге, увидеть Жигулевские горы, узнать, почему Самару называют космической, и раскрыть тайны бункера Сталина, рассказали в компании.

При этом в текущем году РЖД подготовили нововведение – гастрономический формат путешествия. В его рамках пассажиров на экскурсиях будет ждать дегустация таких блюд, как шихобаловская уха, пирог из бещевской вишни и салат из сызранских помидоров.

Кроме того, программа включит в себя участие в мастер-классах по приготовлению пирожных, посещение фермерских хозяйств и многое другое.

В путешествие можно будет отправиться 23 мая, 12 июня, 4 июля, 29 августа, 12 и 26 сентября.

Между тем РЖД сделали масленичное меню с блинами в поездах дальнего следования и туристических составах. В высокоскоростных поездах "Сапсан" пассажиры могут попробовать как классические блины со сметаной и сгущенкой, так и более изысканные – с красной и черной икрой.

В вагонах-бистро и вагонах-ресторанах поездов дальнего следования гостям предложат блины с джемом, медом, сметаной, сгущенным молоком и с курицей и грибами. В вагонах повышенной комфортности также можно будет попробовать блины из гречневой муки, блинные роллы с муссом, а также блинчики со сметаной и семгой и с голубикой и вареньем.

