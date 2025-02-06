Поезд "Сказочный экспресс" запустят из столицы 28 марта

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Новый туристический поезд выходного дня "Сказочный экспресс" начнет курсировать из Москвы 28 марта, рассказали в пресс-службе РЖД.

Он будет следовать по круговому маршруту Москва – Киров – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Москва, уточнили в компании. В состав поезда войдут спальные вагоны, в том числе СВ, купейные и плацкартные с душем, а также вагон-ресторан.

Как уточнили в РЖД, программа самого тура познакомит пассажиров не только с историей и архитектурой старинных городов, но и расширит познания о русском фольклоре. Приобрести экскурсионную программу поездки можно вместе с билетом на поезд, который уже вышел в продажу.

Этой весной будет запущен еще один туристический поезд – "Волжский вояж". Он начнет свою работу из Москвы 24 апреля, но билеты на рейс уже появились в продаже.

В рамках туристического маршрута поезд совершит первую остановку в Чебоксарах, затем состав проследует до станции Йошкар-Ола, а последняя остановка будет в Нижнем Новгороде.