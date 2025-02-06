06 февраля, 10:02Транспорт
Поезд "Сказочный экспресс" запустят из столицы 28 марта
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Новый туристический поезд выходного дня "Сказочный экспресс" начнет курсировать из Москвы 28 марта, рассказали в пресс-службе РЖД.
Он будет следовать по круговому маршруту Москва – Киров – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Москва, уточнили в компании. В состав поезда войдут спальные вагоны, в том числе СВ, купейные и плацкартные с душем, а также вагон-ресторан.
Как уточнили в РЖД, программа самого тура познакомит пассажиров не только с историей и архитектурой старинных городов, но и расширит познания о русском фольклоре. Приобрести экскурсионную программу поездки можно вместе с билетом на поезд, который уже вышел в продажу.
Этой весной будет запущен еще один туристический поезд – "Волжский вояж". Он начнет свою работу из Москвы 24 апреля, но билеты на рейс уже появились в продаже.
В рамках туристического маршрута поезд совершит первую остановку в Чебоксарах, затем состав проследует до станции Йошкар-Ола, а последняя остановка будет в Нижнем Новгороде.
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