Студенческая "Ласточка" запущена между Москвой и Петербургом

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Тематический поезд "Ласточка", оформленный к 215-летию Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I (ПГУПС), запустили между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

"Между Москвой и Санкт-Петербургом теперь "летает" студенческая "Ласточка", – говорится в сообщении.

На окнах, дверях и стенах поезда размещены стикеры с информацией об истории и достижениях вуза. Также здесь пассажиры могут узнать о совместных проектах РЖД и учебного заведения. В них уже вошли круглогодичные студенческие отряды проводников "Крылья Сапсана" и помощников машиниста "Ладога", а также студенческий отряд "Петербургская ласточка".

Первая тематическая "Ласточка" отправилась из Санкт-Петербурга в столицу в 05:35 во вторник, 3 декабря. Обратно поезд поедет в 15:07. При этом в дальнейшем он будет курсировать и на других популярных маршрутах северо-запада страны.

Между тем туристический поезд "Лыжная стрела. В Хибины!" начнет ездить из Москвы 29 декабря. Рейсы из столицы будут длиться до 7 января, а из Апатитов – с 31 декабря этого года до 9 января следующего года. В поездах присутствуют плацкарты и купе, которые оснастили системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.

