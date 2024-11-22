Туристический поезд "Лыжная стрела. В Хибины!" запустят 29 декабря

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Туристический поезд "Лыжная стрела. В Хибины!" начнет ездить из Москвы 29 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

"Для почитателей снежных пейзажей и активного зимнего отдыха запускаем специальные туристические поезда к горам Кавказа и Хибинскому массиву. Поезд № 930/929 "Лыжная стрела. В Розу Хутор!" будет курсировать между Ростовом-на-Дону и популярным горнолыжным курортом с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, рейсы из Москвы будут длиться до 7 января, а из Апатитов – с 31 декабря этого года до 9 января следующего года.

В поездах присутствуют плацкарты и купе, которые оснастили системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.

Как отметили в компании, сноуборды, лыжи и другое спортивное снаряжение пассажиры смогут перевезти на местах для ручной клади или в багажном купе бесплатно.

Между тем РЖД возобновят туристический поезд "Зимняя сказка", следующий маршрутом Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва. Он будет курсировать 22 и 29 ноября. В его состав включили современные спальные вагоны, специальный вагон-душевую, вагон-ресторан с традиционными блюдами Русского Севера.

