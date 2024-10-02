РЖД возобновят турпоезд "Зимняя сказка" из Москвы в Великий Устюг и Кострому 22 ноября

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Туристический поезд "Зимняя сказка", следующий маршрутом Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва, будет курсировать 22 и 29 ноября, а также 6 декабря, передает пресс-служба РЖД.

В его состав включили современные спальные вагоны, специальный вагон-душевую, вагон-ресторан с традиционными блюдами Русского Севера, вагон-бар и даже уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной, отметили в компании.

Пассажиры смогут попасть в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также посетить волшебный Терем Снегурочки и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь "Колыбель династии Романовых" в Костроме.

Приобрести билеты можно на сайте ОАО "РЖД", в железнодорожных кассах и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

С 15 декабря РЖД также возобновят регулярные пассажирские перевозки из российского Приморья в Китай и КНДР. Поезд Китайских железных дорог начнет ходить из Суйфэньхэ в КНР до Гродекова. При этом открывается участок северокорейской железной дороги на участке из Тумангана в Хасан, поезд будет ходить 3 раза в неделю.

В настоящее время через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ осуществляются только грузовые перевозки, так же как и на северокорейском направлении.