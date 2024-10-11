Прямой скорый поезд начнет курсировать между Москвой и Уфой с декабря 2024 года

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Прямой скорый поезд начнет курсировать между Москвой и Уфой с декабря этого года. Об этом пресс-служба РЖД сообщила в телеграм-канале.

По информации перевозчика, сейчас в Уфе делают остановку поезда, следующего через нее транзитом. Скорый поезд № 49/50 Уфа – Москва будет курсировать через день, отправляясь с 15 декабря из столицы Башкирии в 09:20 (прибытие в Москву на следующие сутки в 11:15) и с 16 декабря из Москвы в 15:25 (прибытие в Уфу на следующие сутки в 22:09).

В пути предусмотрены остановки в Бугульме, Нурлате, Димитровграде, Ульяновске, Инзе, Рузаевке, Рязани и других населенных пунктах.

Состав сформируют из купейных и плацкартных вагонов с кондиционерами, биотуалетами и иными удобствами. Также в поезде будут места для размещения маломобильных пассажиров и багажное купе.

Ранее сообщалось, что в России запустят туристический поезд "Рица" по маршруту Москва – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи – Ростов-на-Дону – Москва. Это будет единственный круиз в текущем году.

Пассажиры смогут посетить несколько винодельческих предприятий в Новороссийске, побывать на Голубом озере, Юпшарском каньоне и озере Рица, прогуляться по Новоафонскому монастырю в Абхазии и Олимпийскому парку в Сочи.