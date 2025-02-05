Новый туристический поезд "Волжский вояж" запустят из Москвы с 24 апреля

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Новый туристический поезд "Волжский вояж" будет впервые запущен из Москвы 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

По данным перевозчика, билеты на рейс уже в продаже. В рамках туристического маршрута поезд совершит первую остановку в Чебоксарах, где путешественники смогут посетить Музей истории трактора и побывать на чувашской свадьбе в Драматическом театре.

Затем состав проследует до станции Йошкар-Ола. Там туристы смогут познакомиться с традициями и обычаями марийцев, пожать лапу Йошкиному коту, прогуляться по набережной и попробовать национальные блюда, например, подкоголь.

Последняя остановка будет в Нижнем Новгороде, где путешественники смогут рассмотреть церкви, купеческие дома и Кремль, который стоит на берегу Волги. Кроме того, им предложат посетить одну из самых популярных обзорных площадок с видом на слияние Оки и Волги.

Побывать сразу в нескольких городах, поучаствовать в мастер-классах и дегустациях можно в рамках организованных экскурсий, которые продаются в дополнение к билету. Их можно приобрести у проводника в пути следования поезда.

Между тем около 55 тысяч человек отправились в путешествие на туристических поездах в период новогодних каникул. Тогда курсировали 13 турпоездов дальнего следования, которые выполнили 49 рейсов. Кроме того, около тысячи пассажиров четырех поездов встретили новогоднюю ночь в пути ("В Карелию", "По Золотому кольцу", "Величие Севера", "Новогодняя ночь" в "Розе Хутор").

