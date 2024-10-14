РЖД перевезли 569,2 млн пассажиров в мае – сентябре 2024 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 569,2 миллиона человек совершили поездки на сети РЖД с мая по сентябрь 2024 года, что на 7,2% превысило аналогичные показатели прошлого года, передает пресс-служба компании.

По маршрутам дальнего следования проехали 62,8 миллиона пассажиров, а в пригородном сообщении – 506,4 миллиона. При этом самыми популярными направлениями стали такие города, как Анапа, Сочи, Новороссийск и Кисловодск, а также Крымское побережье.

В РЖД уточнили, что в сообщении с ними поезда выполнили 25,4 тысячи рейсов, а воспользовалось ими рекордное число пассажиров – 13,8 миллиона человек, в том числе в поездах ФПК – 11,6 миллиона и в вагонах ГСЭ – 2,2 миллиона.

Кроме того, в летний оздоровительный сезон текущего года поезда доставили к местам отдыха более 12 миллионов юных пассажиров. Из них в составе организованных групп перевезли 688,4 тысячи детей.

При этом за минувший сезон РЖД задействовали 52 тысячи работников поездных бригад, включающих около 10 тысяч студентов. Так, отличившимся работникам были вручены отраслевые награды.

"Каждый летний сезон по-своему сложен, и этот не был исключением с учетом того, что нагрузка на южных направлениях в условиях закрытия аэропортов беспрецедентная. Считаю, что мы со своей задачей справились", – заключил глава РЖД Олег Белозеров.

В преддверии Нового года РЖД запустят туристический поезд "Зимняя сказка", следующий маршрутом Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва. Он будет курсировать 22 и 29 ноября, а также 6 декабря. В его состав включили современные спальные вагоны, специальный вагон-душевую, вагон-ресторан с традиционными блюдами Русского Севера, вагон-бар и даже уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной.

Помимо этого, с 15 декабря компания также возобновит регулярные пассажирские перевозки из российского Приморья в Китай и КНДР. Поезд Китайских железных дорог начнет ходить из Суйфэньхэ в КНР до Гродекова.