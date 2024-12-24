В РФ около 55 тыс человек отправятся в путешествие на турпоездах в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Около 55 тысяч человек отправятся в путешествие на туристических поездах в период новогодних каникул. Об этом пресс-служба РЖД сообщила в телеграм-канале.

В новогодние каникулы будут курсировать 13 турпоездов дальнего следования, которые сделают 49 рейсов. Около тысячи пассажиров четырех поездов встретят новогоднюю ночь в пути ("В Карелию", "По Золотому кольцу", "Величие Севера", "Новогодняя ночь" в "Розе Хутор"), рассказали в пресс-службе.

Перевозчик уточнил, что для туристов в таких составах декорируют интерьеры, в мультимедийной развлекательной системе предложат новогодний контент, а в вагонах-ресторанах – новогоднее меню.

Кроме того, туристический поезд "Лыжная стрела. В Хибины!" начнет курсировать между Москвой, горами Кавказа и Хибинским массивом с 29 декабря. Поезд "Лыжная стрела. В Розу Хутор!" уже начал следовать из Москвы в Ростов-на-Дону и популярный горнолыжный курорт. Рейсы продлятся до 8 января 2025 года.

В составах есть плацкарты и купе, оснащенные системами кондиционирования, туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.