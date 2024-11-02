Дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом запустят в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

РЖД запустят дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников, с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Компания сообщила об этом в своем телеграм-канале.

"Сапсаны" из Москвы (поезд № 766) ежедневно будут отправляться в 11:30. Из Санкт-Петербурга – в 11:00 (поезд № 763) и в 11:10 (поезд № 765). Билеты на них доступны уже сейчас на сайте перевозчика, в мобильном приложении РЖД и в кассах вокзалов.

Между тем РЖД возобновят туристический поезд "Зимняя сказка", следующий маршрутом Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва. Он будет курсировать 22 и 29 ноября. В его состав включили современные спальные вагоны, специальный вагон-душевую, вагон-ресторан с традиционными блюдами Русского Севера, вагон-бар и даже уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной, отметили в компании.