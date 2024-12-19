Поезд "Аврора" отправился в первый рейс между Москвой и Петербургом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новый 2-этажный скоростной поезд "Аврора" отправился в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом РИА Новости заявили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Поезд стартовал в 13:50 из Москвы. Затем "Аврора" будет курсировать ежесуточно два раза в день по зеркальному расписанию из Москвы и Петербурга в 06:00 и 13:50. Время в пути составит 5,5 часа.

В "Авроре" есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, вагон-бистро. Схема поезда предусматривает 15 вагонов, в которых одновременно могут ехать 1,2 тысячи человек.

В обычных вагонах есть кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оснащено розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки могут разворачиваться на 180 градусов, также там есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.

Ранее между Москвой и Петербургом запустили тематический поезд "Ласточка". Он оформлен к 215-летию ПГУПС.

Так, на окнах, дверях и стенах состава размещены стикеры, содержащие информацию об истории и достижениях университета. Также пассажиры могут узнать о совместных проектах РЖД и вуза.