Первый "Мороз-экспресс" в Великий Устюг отправится из Москвы 23 декабря

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Поезд "Мороз-экспресс", следующий маршрутом из Москвы в Великий Устюг, начнет свою работу 23 декабря, передает пресс-служба "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

При этом всего этой зимой запланировано шесть рейсов, билеты на которые уже вышли в продажу. Первый поезд стартует днем, а в пункт назначения прибудет на утро следующего дня. Обратный рейс, в свою очередь, запланирован на вечернее время.

Состав электрички включит в себя плацкартные и купейные вагоны, СВ, а также вагон-ресторан. Кроме того, как пояснили в ФПК, к поездке смогут присоединиться жители Вологды и Ярославля. Продажа билетов из этих городов откроется за 10 суток до отправления поезда.

Москвичи также смогут отправиться в путешествие к горам Кавказа и Хибинскому массиву в туристическом поезде "Лыжная стрела. В Хибины!", который запустят с 29 декабря. Состав будет курсировать между Ростовом-на-Дону и популярным горнолыжным курортом по 8 января 2025 года.

Кроме того, рейсы из Москвы будут длиться до 7 января, а из Апатитов – с 31 декабря этого года до 9 января следующего года. В поездах присутствуют плацкарты и купе, которые оснастили системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.