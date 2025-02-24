РЖД сделали меню с блинами к Масленице в туристических поездах

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Российские железные дороги (РЖД) сделали масленичное меню с блинами в поездах дальнего следования и туристических составах, передает пресс-служба компании.

"В этом году масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. Отведать вкусных блинов можно будет в любой из этих дней и на любых маршрутах, например: в высокоскоростных поездах "Сапсан" в вагонах-бистро пассажиры могут попробовать как классические блины со сметаной и сгущенкой, с ветчиной и сыром, так и более изысканные с красной и черной икрой", – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах поездов дальнего следования гостям предложат блины с джемом, медом, сметаной, сгущенным молоком и с курицей и грибами. В вагонах повышенной комфортности также можно будет попробовать блины из гречневой муки, блинные роллы с муссом, а также блинчики со сметаной и семгой и с голубикой и вареньем.

Кроме того, к концу масленичной недели в меню добавят блины из шпината с семгой и икорным соусом, блинный рулет с семгой и творожным сыром, блинчики с кремом, вишневым вареньем и миндальными лепестками.

"В меню беспересадочной туристической группы вагонов "Рускеальский экспресс" на маршруте Москва – Горный парк "Рускеала" предлагаются блины классические, а также с начинкой из форели, грибов и с ветчиной и сыром, а в "Уральском экспрессе" – блины с мясом и творогом", – заключили в РЖД.

"Московская Масленица" проходит в столице с 21 февраля по 2 марта. Для москвичей и гостей города работают более 30 тематических площадок, на которых проводятся различные культурные мероприятия, необычные мастер-классы и дегустация блинов.

Площадки фестиваля можно посмотреть в приложении "Московский транспорт". Чтобы их найти, нужно зайти в раздел "Интересное", выбрать соответствующее изображение мероприятия, нажать на нужную локацию и проложить маршрут до удобной точки.

