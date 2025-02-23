Гости "Московской Масленицы" смогут увидеть выступления фолк-коллективов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках проекта "Зима в Москве" 23 февраля, а также 1 и 2 марта пройдут праздничные гулянья. Так, гости фестиваля "Московская Масленица" смогут посетить выступления известных фолк-коллективов, передает портал мэра и правительства столицы.

В каждый из этих дней в 17:15 на сцены окружных фестивальных площадок проекта будут выходить музыкальные коллективы, выступающие с традиционными праздничными песнями. Однако в их репертуар входят и современные хиты в стиле фолк и неофолк. В общей сложности посетители смогут наслаждаться музыкой на протяжении более 100 часов.

Традиционные напевы всегда становились важной частью празднования масленицы. Их сопровождали такие традиционные обряды, как катание на санях и сжигание чучела, а также гулянья с хороводами и поеданием блинов. Вплоть до настоящего времени во время масленицы звучат частушки, прибаутки, заклички, дразнилки и колядки. Каждая песня имеет особый смысл. Услышать их можно будет на площадках "Московской Масленицы".

При этом артисты пополняют копилку масленичных песен и на современном этапе. Так, на сценах фестивальных площадок вместе с классическими напевами будут играть современные популярные песни под аккомпанемент народных инструментов. Например, на сцену выйдет казачий ансамбль "Вольная Русь", участники поют только вживую и прибегая к эффекту разных по тембру голосов создают ощущение большого хора.

Также для гостей будет выступать заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева. На протяжении долгого времени она выступала в качестве солистки ансамбля "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, но сейчас ведет сольную карьеру.

Кроме того, народные песни в современной аранжировке исполнит шоу-группа "На все времена", а певица Елизавета Долженкова споет в стиле неофолк под звуки баяна.

Вместе с тем занятие для себя найдут и любители театральных постановок. Их местом притяжения станет Манежная площадь, где будут показывать кукольные спектакли и масленичные представления. Их разыграют на сцене, оформленной в традиционном русском стиле. Там же для гостей будут выступать фолк- и неофолк-коллективы. Побывать там можно ежедневно. В будни представления проводятся с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 21:00.

Кроме того, на центральных площадках фестиваля удастся посмотерть иммерсивное представление "Масленица в Замоскворечье". Оно запланировано на 23 февраля на Тверском бульваре в 15:00 и 17:00, а также на 1 и 2 марта на Тверской площади в 15:00 и 16:15.

Праздничную программу к масленице также подготовили на ВДНХ. Так, с 22 февраля по 2 марта гостей ждут тематическая программа на катке, концерты у арки главного входа, мастер-классы и другие развлечения.