"Зима в Москве": на ВДНХ подготовили программу к Масленице

Фото: пресс-служба ВДНХ

Праздничную программу подготовили на ВДНХ к Масленице. Информация о мероприятиях появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 22 февраля по 2 марта гостей ждут тематическая программа на катке, концерты у арки главного входа, мастер-классы и другие развлечения.

Программа "ЭтноМасленица" будет проходить на катке ВДНХ 1 марта. С 17:30 до 21:30 там проведут иммерсивное представление в трех действиях. Здесь выступят фольклорные исполнители, фигуристы и артисты ледовых театров. Для посещения катка нужно приобрести билет.

В этот же день у главного входа на ВДНХ организуют концерты "Встречай весну Масленицей". С 15:00 до 20:00 здесь выступят участники проекта Zventa Sventana, Ultan Kai, пост-этно-группа Aina и кавер-группа "Зори Бэнд".

На следующий день с 13:00 до 18:00 атмосферу праздника будут создавать коллектив Петра Налича, пост-этно-группа Aina, ансамбль "Комонь", участники проекта "Поклад" и Антоха МС.

1 и 2 марта посетители ВДНХ смогут наблюдать воздушно-акробатический спектакль "Пролет над ВДНХ", сюжет которого повествует о жар-птице. Профессиональные гимнасты Bastrigin Brothers будут находиться на высоте 20 метров, длина их полета составит 100 метров. Шоу можно будет увидеть между выступлениями 1 марта в 14:45, 16:45, 17:45, 18:45 и 2 марта в 12:45, 14:45, 15:45, 16:45.

В эти дни арт-группа "Зима-холода" будет выступать между павильоном № 1 и памятником Владимиру Ленину в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Под народные песни они будут кружиться в ярком хороводе. Певцы исполнят композиции "Гори, гори ясно" и "Светит месяц". Также зрителям покажут спектакль "Медвежья комедия".

Погрузиться в атмосферу кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию" можно 1 и 2 марта в 12:00, 13:30, 16:00 и 17:30 на площадке между павильонами № 64 и "Домом российской кухни". Посетители смогут увидеть аналоги киносъемочного и осветительного оборудования, а также узнают, как проходила работа режиссерско-операторской группы.

"Терема сказок" будут работать на Центральной и Главной аллеях. В них желающие смогут посмотреть традиционные кукольные спектакли.

Фотозона "Падал прошлогодний снег" появится на Главной аллее. Здесь можно будет провести фотосессию на фоне декораций в стиле пластилиновой анимации известного мультфильма.

Мастер-классы "Масленица. Куколка из лыка" пройдут в 12:00 22 и 23 февраля в павильоне "Цветоводство и озеленение". Для участия необходимо купить билет.

Русский праздник с научными развлечениями пройдет 2 марта в павильоне № 31 "Геология". Желающие смогут поучаствовать в квесте "12 признаков живого" с путеводителем "Провожаем Масленицу". Вход на мероприятие осуществляется по билетам.

Москвичей и гостей столицы также приглашают на тематические игры с 14:00 до 18:00 22 и 23 февраля. Они состоятся возле гастрономического центра "Рестомаркет". Предусмотрены различные виды активности, в том числе городки, перетягивание каната, прыжки со скакалкой, метание валенка и другие забавы.

Кроме того, специальные акции и скидки будут действовать в киосках и кафе ВДНХ с 24 февраля по 2 марта. Дополнительную информацию о мероприятиях можно узнать по ссылке.

Фестиваль "Московская Масленица" открылся в столице. Он проходит на центральных площадках проекта "Зима в Москве". Одной из самых ярких площадок станет площадь Революции. В этом году для гостей подготовили не только ледовое шоу с олимпийскими чемпионами, но и волшебные декорации в виде украшенных мишками и матрешками елок и деревянных расписных ложек.

