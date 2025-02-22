"Московское чаепитие" подготовило семейную программу в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Московское чаепитие" приглашает москвичей и гостей столицы посетить мероприятия в рамках семейной программы "Зимы в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Так, одна из главных площадок – это Тверская площадь. 22 и 23 февраля здесь будет проходить квест "Моя чайная традиция", участники которого узнают об эволюции чаепития в период с XVIII по XXI век. Маленьким гостям расскажут, как чаевничали не только дворяне, но и герои советских фильмов. Каждый день будут проходить четыре игры – в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.

Желающие могут сделать фотографию на память в зоне "Я – граф, ты – графиня". Для этого следует приходить к началу сеанса в 16:00, 17:00, 18:00 или 19:00.

Для юных посетителей организаторы подготовили интерактивную сказку о чайных тайнах. Вней можно поучаствовать в 17:00. Подростков, в свою очередь, приглашают на дегустацию чая с литературными чтениями в 18:00.

Мастер-классы по изготовлению праздничной инсталляции и росписи сахарниц будут проходить в 19:00. В результате получатся отличные подарки к 8 Марта.

Гости также могут заглянуть на вечерние лекции. В 20:00 в субботу, 22 февраля, пройдет лекция "Чайные традиции России: от самоваров до чайных церемоний нового времени". На следующий день в это же время запланирована другая лекция – "Сладкая чайная история Москвы. Династия чаеторговцев и кондитеров Абрикосовых из первых рук".

В Москве работают и другие площадки фестиваля. Так, на ВДНХ 22 февраля пройдут народные гулянья "Москва чайная". У павильона № 58 можно поиграть в "Ручеек", а также принять участие в других активностях.

Сказку на льду покажут в выходные в "Сокольниках" в 11:00, 14:00 и 18:00. Вход осуществляется по билетам.

Между тем в Москве открылся фестиваль "Московская Масленица". Он проходит на центральных площадках проекта "Зима в Москве". Одной из самых ярких площадок станет площадь Революции. В этом году для гостей подготовили не только ледовое шоу с олимпийскими чемпионами, но и волшебные декорации в виде украшенных мишками и матрешками елок и деревянных расписных ложек.

