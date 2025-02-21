В столице открывается фестиваль "Московская Масленица"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В Москве открывается фестиваль "Московская Масленица", который пройдет на центральных площадках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Жителей и гостей столицы приглашают посетить более 30 тематических площадок, которые запланировали проведение различных культурных мероприятий, необычных мастер-классов и дегустацию блинов. Например, все желающие могут поучаствовать в акции "Домики добра", написав письмо или передав подарки бойцам СВО или гражданам, проживающим в новых регионах РФ.

Одной из самых ярких площадок фестиваля будет площадь Революции. В этом году для гостей подготовили не только ледовое шоу с олимпийскими чемпионами, но и волшебные декорации в виде украшенных мишками и матрешками елок и деревянных расписных ложек.

Гостям предложат на переходе от Манежной площади к площади Революции и на Манежной площади отправиться в сказочное путешествие вместе с потешником и веселыми скоморохами, которые помогут Ивану-царевичу вернуть невесту и спасти весну. Проводиться это мероприятие будет ежедневно в 12:00 и 14:00.

Еще одним сказочным местом станет деревня, расположенная в шале на Манежной площади. Всех желающих приглашают в "Мастерскую русских ремесел" для создания различных фигурок и игрушек, а также в "Масленичную мастерскую", где научат создавать поделки на праздничную тематику. Там же будут проводиться кукольные спектакли и музыкальные представления, а в кузнице гостям предложат выковать "птичку весны", которая сможет принести тепло в столицу.

Атмосферу русской деревни сможет прочувствовать каждый посетитель на Тверской площади. Там оборудую под открытым небом купеческую гостиную, которая погрузит всех желающих в старинные времена своими бархатными диванами, расписной посудой и самоваром. Здесь также будут организованы уникальные квесты и интерактивы, например, "Чайные традиции" и "Я – граф, ты – графиня".

Дух старины будет ощущаться и на мастер-классах по народным ремеслам, где гостям предложат сделать что-то необычное из глины. На Тверском бульваре тоже пройдут мастер-классы, в рамках которых можно будет смастерить гжельскую шкатулку, тульскую кружку или расписать керамику в стиле Дымковской и Филимоновской игрушки.

Там же все желающие смогут продегустировать более чем 50 видов блинов с самыми разными начинками: с красной икрой, с семгой, с ветчиной и сыром, с щучьей икрой, с брусникой, а также с курицей и овощами. Необычным дополнением станут ялтинские скруты – сложенные улиткой блинчики с самыми вкусными топпингами. Их названия очень романтичны: "Гурзуфские холмы", "Вишня Массандры", "Сахарный прибой".

Самый первый фестиваль "Московская Масленица" был организован в Москве в 2017 году.

В этом году Масленица будет праздноваться с 21 февраля по 2 марта. Участники городской программы лояльности "Миллион призов" смогут купить сувениры к этому празднику. Например, блинные сковороды, наборы для выпечки, кухонные фартуки, хлопковые скатерти, масленки на деревянной подложке и прихватки. Всю коллекцию можно посмотреть на сайте программы в разделе "Масленица с "Миллионом призов".