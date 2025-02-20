"Зима в Москве": на сайте "Миллион призов" появились сувениры к Масленице

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сувениры к празднику Масленицы смогут купить участники городской программы лояльности "Миллион призов", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи получат возможность приобрести блинные сковороды, наборы для выпечки, кухонные фартуки, хлопковые скатерти, масленки на деревянной подложке и прихватки. Всю коллекцию сувениров можно увидеть на сайте программы в разделе "Масленица с "Миллионом призов".

Те, кто с 29 декабря 2024 года по 10 февраля 2025 года успешно завершил задание "Популяризация городской программы лояльности "Миллион призов" в проекте "Город заданий", получат 25% скидку на все товары сувенирной коллекции. Она применяется автоматически после авторизации.

Получить сувенир можно в павильонах "Миллион призов" на площадках проекта "Зима в Москве" при помощи QR-кода, который появится в личном кабинете пользователя в разделе "Заказы". Количество товаров ограниченно.

Фестиваль "Московская Масленица" начнется в Москве 21 февраля. Для горожан подготовили свыше 30 площадок, оформленных в стиле русских сказок. Москвичи и гости города смогут поучаствовать в народных забавах, посетить фольклорную сценическую программу, а также кулинарные и творческие мастер-классы. Фестиваль продлится до 2 марта.

