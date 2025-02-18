Столичный портал потребителя поможет подготовиться к Масленице

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Столичный портал потребителя поможет горожанам подготовиться к празднованию Масленицы. О его возможностях Москве 24 рассказали в департаменте информационных технологий города.

"Для многих москвичей празднование Масленицы стало доброй традицией, которая собирает всю семью за столом. Еще до наступления Масленой недели хозяйки начинают активно делиться фирменными рецептами блинов в соцсетях, а рестораны – предлагать особое меню", – отметило ведомство.

Департамент предупредил, что, собираясь в кафе или магазин за продуктами для угощения, главное – помнить о безопасности и качестве. В ведомстве подчеркнули, что материалы портала потребителя помогут разобраться, на что следует обратить внимание, чтобы приобрести качественные товары, защитить права и не попасть в руки недобросовестных продавцов.

Что необходимо помнить, приобретая продукты к праздничному столу?

Многие товары горожане могут купить на развес как в крупных торговых сетях, так и в фермерских магазинах. Перед покупной потребителю полезно знать, на что обратить внимание и какие данные продавец должен предоставить о товаре.

В статье "Покупка продовольственных товаров на развес" потребителей призывают проверять маркировку продукта перед покупкой. Она должна быть на видном месте – на витрине или упаковке. Маркировка дает возможность узнать наименование товара, состав, срок годности, условия хранения и другую полезную информацию.

Те, кто выбирает продукты по акции, могут познакомиться с материалом о том, как действовать, если стоимость товара на ценнике не соответствует той, что озвучивается на кассе. Например, если на кассе посетителю магазина пытаются выбить чек на большую сумму, то покупатель может настаивать на стоимости, указанной на ценнике. В случае если акционный товар уже оплачен, покупатель имеет право вернуть разницу в цене.

Несмотря на то что магазины должны продавать качественные товары, бывают ситуации, когда просроченный товар обнаруживается после покупки. Подобную продукцию можно заменить. Кроме того, покупателю необходимо потребовать соразмерного уменьшения стоимости. В случае отказа можно составить письменную претензию. Шаблон доступен по ссылке.

На что стоит обратить внимание в кафе и ресторанах?

Желающим отпраздновать Масленицу в кафе или ресторане рекомендуют ознакомиться с разделом "Услуги общественного питания". Из материалов можно узнать, как поступать в случае обнаружения в счете дополнительных услуг или если блюдо было некачественным либо невкусным. Гость всегда вправе потребовать жалобную книгу, чтобы выразить свое недовольство.

Между тем 1 и 2 марта празднование Масленицы пройдет на Городской ферме ВДНХ. На указанной площадке организуют сжигание чучела, театрализованное представление, дегустации от фермеров и представят рекордную двухметровую стопку блинов.

Гостей также научат делать текстильных кукол, русскую метелку и украшения к Масленице. Кроме того, посетителям обещают традиционные прогулки и показательные кормления животных. Обитателей фермы украсят лентами.

