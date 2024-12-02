Столичный портал потребителя призвал горожан внимательно выбирать платные клиники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичам стоит внимательней выбирать медицинские организации, обращаясь в них с платными консультациями или обследованиями. Советы об этом можно найти на портале потребителя, пишет портал мэра и правительства столицы.



Так, кроме удобного расположения, времени приема и стоимости процедур, стоит обратить внимание не только на отзывы клиентов. Самым важным, перед получением платных услуг, стоит исключение вероятности мошенничества. Для этого нужно проверить лицензию клиники на соответствующую деятельность. Кроме того, гражданину стоит ознакомиться со всеми условиями оказания услуг, включая расценки и тарифы.

"После приема врача пациенту обязаны выдать документы, отражающие состояние здоровья: справку, заключение, выписку и другие", – напомнили там.

Если клиника сделала свою работу некачественно либо после процедур возникли осложнения, то пациент может бесплатно устранить недостатки и возместить расходы либо уменьшить их стоимость.

В случае оказания вреда здоровью медорганизация обязана возместить ущерб, а пострадавший может попробовать доказать право на компенсацию морального вреда. Если клиника не соглашается с такими требованиями, то гражданин может подать досудебную претензию, а в ином случае – продолжить дело в суде.

Перед посещением стоматологической клиники стоит узнать побольше о своем лечащем враче, включая сбор отзывов и рекомендации знакомых. На портале потребителя москвичам предлагают узнать подробнее, как доказать свою правоту, если платная пломба откололась через месяц, а стоматолог не хочет ее бесплатно восстанавливать.

При этом горожан призвали не вестись на уловку мошенников с якобы бесплатным медицинским обследованием. В итоге жертвам навязывают платный договор и с большим числом обследований. Сайт поможет и в выборе лекарств, а также подскажет порядок действий в случае покупки некачественного товара.

Подробнее об этих и других советах можно узнать на портале потребителя в тематическом разделе “Медицинские услуги”.

Между тем самым простым способом защититься от мошенников, уверены эксперты, является поход в ту клинику, которой человек доверяет. Особое внимание на свою безопасность стоит обратить тем людям, которые недавно проходили обследование или сдавали анализы в частных и государственных клиниках, откуда их данные могли попасть к злоумышленникам.

