Собянин: около 20 тысяч операций и исследований провели на новых ангиографах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала текущего года было проведено около 20 тысяч операций и диагностических процедур с использованием новых ангиографов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С помощью ангиографов врачи провели процедуры по установке стентов, удалению тромбов, внедрению кардиостимуляторов, эмболизации крупных сосудов, коронарографические исследования.

В ангиографах используется технология трехмерной визуализации сосудов и полостей сердца, а также современные навигационные системы. Это позволяет врачам работать с высокой точностью и скоростью, а пациент подвергается меньшей лучевой нагрузке.

В медицинских учреждениях столицы на данный момент используются более 60 аппаратов для проведения ангиографии. Из них 13 были введены в эксплуатацию в текущем году.

"Будем и дальше продолжать масштабную программу модернизации здравоохранения. Среди задач – закупка новейшего оборудования для операционных и проведения диагностических исследований", – подытожил мэр Москвы.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что новый комплекс детской больницы имени святого Владимира достроят в 2025 году, его готовность в настоящее время составляет 73%. Комплекс рассчитан на 570 мест. Там будут использоваться технологии стационаров кратковременного пребывания и дневных стационаров.